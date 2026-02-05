Казахстан отказал бежавшему из России офицеру в статусе беженца

Суд в Астане 5 февраля отказал бежавшему из России офицеру Евгению Коробову в предоставлении статуса беженца. Об этом телеканалу Настоящее Время сообщил правозащитник Артур Алхастов.

Коробов и Ассоциация российских дезертиров "Прощай, оружие!" не согласны с решением суда и намерены обжаловать его в вышестоящих судебных инстанциях. Коробов, по словам Алхастова, "является политически преследуемым за отказ от несения службы в армии страны-агрессора и заслуживает международной защиты".

В сентябре 2025 года в предоставлении статуса беженца Коробову отказали в Управлении занятости и социальных программ. В ведомстве заявили, что не считают "обоснованными опасения Коробова стать жертвой преследования в России по какому-либо признаку, включая политические убеждения".

Коробов – выпускник военного училища и кадровый офицер, прошедший службу в Сирии. Он служил в 15-ой мотострелковой бригаде, которая участвовала в боях в Киевской области в первые дни российского полномасштабного вторжения. Он рассказал, что выстрелил себе в ногу, затем дезертировал, а в январе 2023 года бежал в Казахстан. В России против него возбуждено уголовное дело о дезертирстве.

По словам директора Казахстанского бюро по правам человека Дениса Дживаги, в Казахстане еще не было прецедента, чтобы гражданин России был признан беженцем. "Но это ожидаемо", – сказал Дживага, подразумевая нежелание Астаны портить отношения с Москвой.

За убежищем в Казахстане, отмечает Дживага, из числа россиян обращались в основном гражданские активисты и не желающие воевать военнослужащие.