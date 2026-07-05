Казахстан заявил о попытках незаконного вывоза топлива за границу

За последние двое суток в Казахстане пресечена 61 попытка незаконного вывоза топлива через государственную границу. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба правительства.

По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, мобильные группы круглосуточно патрулируют приграничные районы и проверяют автоцистерны и бензовозы. За два дня на пунктах пропуска были предотвращены попытки вывоза более трёх тонн горюче-смазочных материалов в дополнительных баках и канистрах.

По данным министра внутренних дел Ержана Саденова, с начала года на автомобильных пунктах пропуска пресечено 593 попытки незаконного вывоза нефтепродуктов общим объёмом более 40 тысяч литров.

Как следует из опубликованного правительством видео, некоторые водители оборудуют автомобили скрытыми топливными баками, которые не предусмотрены заводской конструкцией.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива остаётся стабильной. По его словам, казахстанские нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, а запасы бензина, дизельного и авиационного топлива полностью покрывают внутренний спрос.

1 июля агентство Reuters сообщило, что Россия на фоне дефицита топлива после атак ВСУ на объекты нефтяной инфраструктуры договорилась о поставках топлива из Казахстана. На следующий день Аккенженов заявил, что Москва не обращалась к Астане с просьбой о таких поставках.



