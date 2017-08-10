Обсерватория Ассы-Тургень, строительство которой было начато еще в советскую эпоху, считается единственной в Казахстане с идеальным астроклиматом. Объект расположен на высокогорном плато на высоте 2750 метров над уровнем моря. Отсутствие светового загрязнения и малую турбулентность воздушных потоков специалисты называют самыми подходящими условиями для планетной астрономии.



Наблюдения в обсерватории начали в 1981 году через метровый телескоп Carl Zeiss. Вместе с ним в обсерватории хотели установить и полутораметровый рефлектор АЗТ-20, но этим планам не суждено было сбыться из-за распада СССР - купол и здание соорудили, а сам рефлектор не приобрели. Второй телескоп - с диаметром зеркала 0,5 метра - запустили в 2015 году. Полутораметровый - в 2017-м.



К западу от обсерватории расположено плато Ассы. Несмотря на неважное состояние дороги к плато (обсерватория находится примерно в 80 километрах от Алматы), сюда приезжает много туристов, в том числе иностранцев. Есть и приезжающие на несколько дней с палатками - рядом с телескопом был построен гостиничный блок, но он так и не был введен в эксплуатацию.



Любоваться обсерваторией можно только на расстоянии: чтобы попасть на объект, нужно получать разрешение института астрофизики имени Фесенкова, которое отнесено к министерству военной и аэрокосмической промышленности Казахстана. Фотографии сделаны корреспондентом казахской службы Радио Свобода Куанышбеком Кари.

Показать больше