"Каждый день из СИЗО забирают людей на войну". 14 лет за антивоенные взгляды

В Петербурге осудили 57-летнего Константина Подошвелёва, в прошлом полицейского, а ныне предпринимателя. Первоначально его арестовали за антивоенные надписи, а потом вменили еще и участие в террористической организации. Приговор – 14 лет и штраф 250 тысяч рублей. Первые три года ему предстоит провести в тюрьме, остальные – в колонии строго режима.

Текст: проект "Окно"

"Мне очень жаль нашу страну и наш народ, потому что практически наш народ утилизируется сейчас на "СВО" (так российские власти и СМИ называют войну в Украине. – "Окно"), каждый день из СИЗО забирают людей на войну. – сказал Константин Подошвелёв в своем последнем слове. – И оттуда приходят плохие новости, потому что гибнут постоянно каждый день много людей. Этого, конечно, быть не должно".

"Врагу не сдается наш гордый "Варяг", борьба продолжается, она не закончилась", – заявил он уже после оглашения приговора. – А у российской Фемиды, к сожалению, повязки на глазах нет, поэтому абсолютно предвзятое отношение. Судят не за деяние, а за смысл. Причем, за придуманные смысла. И это в суде уже доказано".

"Политех Zа убийц"

Константин Подошвелёв родился в Нижнем Тагиле, в 1990-е годы служил постовым в Хабаровске, затем оперативником уголовного розыска. Потом переехал в Петербург, где стал предпринимателем – открыл ИП, которое занималось строительными работами.

По версии следствия, зимой 2024 года Подошвелёв написал на стене Политехнического университета: "ПОЛИТЕХ ZА УБИЙЦ ", а на стенах двух храмов, Иконы Божьей Матери "Умиление" на Гжатской улице и Покрова Божьей Матери на Политехнической – "РПЦ ZА УБИЙЦ". Сделал он это, считает обвинение, по заказу Легиона "Свобода России". 14 февраля его арестовали и возбудили сразу два уголовных дела: одно по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) и второе по части 2 статьи 214 (вандализм).

Подошвелёва посадили в СИЗО, но защите в апелляции удалось добиться домашнего ареста. Однако потом обвинение ужесточили, и он снова оказался под стражей. Между домашним арестом и СИЗО его буквально на несколько часов отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Константина Подошвелёва Татьяна Спица предполагает, что следствие надеялось, что он сразу "кинется в бега, хотя загранпаспорт он сдал задолго до этого и добровольно". Но Подошвелёв никуда не уехал.

После обыска оперативники заявили, что "фигурант на протяжении определенного времени общался с кураторами с территории Украины и готовился к вступлению в террористическую организацию". Во время обыска у Подошвелёва изъяли все электронные носители, но никаких доказательств связи с "кураторами", которые якобы поручили ему нанести антивоенные надписи на стены городских зданий, не нашли. Следствие считает, что Подошвелёв переписывался с украинскими силовиками, чтобы вступить в Легион "Свобода России", сам он вину не признает.

– Ни в одной переписке не было информации о каких-то надписях. Во время следствия ему вменяли неоконченное преступление – участие в террористической организации, статья 205.5 УК РФ. Когда проверили его электронную почту, переписку в телеграме и в других мессенджерах, оказалось, что он действительно обращался в органы Украины с целью получить документы о своем родстве с отцом, который родился в городе Черкассы. Там были только такие письма, но, естественно, следствию они очень понравились с точки зрения притягивания за уши к этому составу преступления, – говорит Татьяна Спица.

С учетом года, проведенного в СИЗО, он выйдет на свободу в 70 – если ему не уменьшат срок в апелляции. И все это – за надписи, оставленные на стенах, которые в прежние довоенные времена в худшем случае квалифицировали бы как "вандализм".

"У него четкая жизненная позиция"

Как следует из материалов дела, в облачном хранилище Константина оперативники нашли контакты неких "Руслана Ц" и "Сергея С", которых следствие "назначило" кураторами Легиона "Свобода России". По их версии, именно они приказали бывшему оперу сделать антивоенные надписи и руководствовался он не собственными убеждениями, а указаниями "кураторов".

– Я думаю, у следствия любое уголовное дело подобного направления допускает предположение, что человек не своим великим умом дошел до таких действий, а что его кто-то научил, – говорит Татьяна Спица. – Ведь есть мошенническая схема, когда некие кураторы берут в обработку кого-то слабохарактерного – иди и подожги что-то. Либо ты перечисляешь куда-то деньги и потом спасаешься от обвинения в том, что ты их в СБУ направил. Люди часто, не разобравшись, совершают необдуманные поступки по чьему-то внушению. Что касается Константина Михайловича, он не внушаемый человек, у него чёткая жизненная позиция.

Константин Подошвелёв интересовался своими украинскими корнями и планировал переезд в Украину. Татьяна Спица предполагает, что уже тогда он мог попасть на заметку российским спецслужбам, которые "всё читают и анализируют, а потом предъявляют человеку". О "Руслане Ц" и "Сергее С" она может говорить только со слов своего доверителя, который считает, что, хотя они представлены в материалах дела как граждане Украины – вербовщики и спецагенты, на самом деле это граждане России, не имеющие никакого отношения ни к СБУ, ни к Украине.

– Это достаточно туманная история – ведь вообще-то ничего не стоило разыскать этих людей по их аккаунтам, однако эту тему умышленно замалчивали, выставляя этих персонажей как вербовщиков и кураторов. Но это же надо доказать! А так все дело строится на некоторых материалах оперативно-розыскных органов ФСБ. Мы, естественно, заявляли массу ходатайств о том, чтобы нам эти материалы рассекретили, но оперативников ФСБ никто не допрашивал, и нам отказали в ходатайстве о допросе этих людей.

Таким образом в основу обвинения легли справки об оперативно-розыскных мероприятиях: якобы Константин Подошвелёв общался с некими кураторами СБУ, но кто эти люди на самом деле, осталось неизвестно. В принципе, при таком подходе любого адресата, найденного в переписке, можно объявить "куратором".

– Это дело помогло мне понять, что у нас любой гражданин России находится под угрозой, при желании любого можно обвинить в чем угодно. Я уже всем своим друзьям говорю: если хотите что-то высказать – то не в социальных сетях. Все отслеживается, даже если ты это удалил, это всё равно остаётся в памяти, так что – кошечки, собачки и все, – говорит адвокат.

На суде были зачитаны фрагменты переписки Константина Подошвелёва с "Русланом Ц", на вопрос которого о желании вступить в "Легион" Константин якобы отвечает "да" и спрашивает, можно ли уехать с сыном. Подошвелёв утверждает, что ничего подобного не писал.

Переезд в Украину не был конечной целью – если он и рассматривал его, то как временный этап – чтобы потом ехать дальше в Европу.

– Нет, это точно не тот человек, который хотел бы воевать на стороне Украины. Он на каждом судебном заседании говорил: "Я пацифист, я не возьму в руки оружие". Он не оправдывает военные действия ни российских властей, ни украинских. Обвинения в том, что он реальный участник террористической организации – типа доказавший своё участие надписями на храмах – это вообще не доказано, это только предположение следствия, дознания и ФСБ. Потому что нет связи между этими надписями и какими-то "кураторами" СБУ.

Подошвелёва избили при обыске и угрожали взять семью в заложники, если он не признает вину, с самого начала заявлял он в суде. После обыска один из оперативников остался с его супругой и больше часа беседовал с ней один на один – без протокола, аудио или видеозаписей, просто проводил разъяснительную беседу: "что будет, если она мужа не сдаст".

– Она была напугана, у нее взрослая дочь и несовершеннолетний сын. Напугать можно кого угодно, тут уж забудется все – включая право не свидетельствовать против себя и своего мужа. Ей сказали, что ее жизнь превратится в ад – она и так превратилась. Ее заставили сказать, что он придерживается позиции против России. Ее первые показания – откровенно на стороне обвинения. Ведь первое обвинение касалось вандализма и нанесения надписей: казалось бы, скажи, что видела его всю ночь спящим. Но она так обтекаемо сказала, что спит очень чутко и заметила бы, если бы он ушёл, но за руку его не держала. За эту слабую ниточку оперативники и размотали клубок, – говорит Спица.

Позже в суде жена Подошвелёва заявила, что на нее давили, угрожали, что слова о проукраинской позиции мужа она произнесла под давлением.

13-летний сын Константина Подошвелёва Ярослав учится в кадетском классе, когда стало известно об аресте отца, мальчика в школе начали травить.

– Его травили, говорили, что он сын предателя, а ведь это подросток, у него становление характера, жизненных ценностей. Он сейчас в таком раздрае – в этой истории кого мне жалко больше всех, так это Ярослава, все остальные взрослые люди, сами осознанно сделали свой выбор, – замечает Татьяна Спица.

Защита Константина Подошвелева подала апелляцию. Главные аргументы – отсутствие прямых доказательств, все обвинение построено на предположениях, а все экспертизы, включая экспертизы записей с камер наблюдения – на вероятностных выводах, предположениях, что это он, "все они содержат слово "вероятно".

У Константина Подошвелёва гипертония, грыжи и протрузии позвоночника, остеохондроз, серьёзные заболевания желудочно-кишечным тракта, но, по словам адвоката, у него нет ничего из списка болезней, которые бы не позволили ему находиться в местах лишения свободы.

По образованию Подошвелёв – философ, говорит красиво и стройно, даже гособвинитель признал, что доводы его очень убедительны. Не доказано, что "Руслан Ц" и "Сергей С" – кураторы СБУ. Но достаточно, если в деле есть нужная "справочка", говорит адвокат Евгений Смирнов, сотрудничающий с Первым отделом.

– Там написано, что, по данным такой-то службы, как правило, это какая-то служба ФСБ, типа Департамента оперативной информации или УКАКТ ФСБ (Управление координации и анализа контрразведывательной деятельности Службы контрразведки ФСБ), такой-то человек (приводится его имя, фамилия, отчество) является сотрудником такой-то службы Украины. Или, например, если у него было общение по телефону, они могут написать, что этот номер или ник в Телеграме используется спецслужбами Украины, – поясняет Смирнов. По его мнению, такие "справки" ни о чем не говорят, потому что в них не указан источник информации. – Мы выходили с таким запросом в Конституционный Суд, но он сказал, что справок ФСБ для доказательства достаточно.

Справки вместо наркотиков

Такой подход применяется уже давно, но особенно много таких "доказательств" стало с октября-ноября 2022 года – с тех пор таких дел появились тысячи. Евгений Смирнов предполагает, что "Руслан Ц" и "Сергей С" с большой вероятностью могут оказаться провокаторами ФСБ. И делают это, чтобы отчитаться, доложить наверх, что на территории региона предотвращена деятельность или даже ликвидирована ячейка террористической организации, задержан такой-то человек, раскрыты особо тяжкие преступления.

– Раньше подбрасывали наркотики, а сейчас государственная политика направлена на другую категорию дел, и они подбрасывают сообщения в телефон, провоцируют на переписку, инициируют разговоры, просят что-то сделать – и все равно действуют старыми добрыми методами. То есть, если есть сверху запрос на раскрытие таких дел, значит, они должны как-то их раскрывать. И раскрывают – как могут, – говорит Смирнов. – В России спокойно вылетают дроны из фур, постоянно обстрелы происходят, подрывы, диверсии. Это раскрывать сложнее. А вот "преступление", совершенное в переписке, в чатике с ними, "раскрыть" очень легко. И это отличное продвижение по службе.

ФСБшники отслеживают подозрительные, на их взгляд, переписки и, если находят, например, обращения в государственные органы Украины, это уже может стать поводом для провокации, считает адвокат. И оправдательных проговоров по таким делам не было, как и переквалификации обвинений на что-то менее тяжкое.

Исследование проекта Re:Russia показало, как из-за расширения "террористических" статей в Уголовном кодексе, закрытости следствия и послушных судов борьба с террором превратилась в инструмент репрессий. Количество осужденных за терроризм заметно увеличилось с 2012 года, сразу после возвращения Путина на пост президента. С начала войны с Украиной россиян стали массово обвинять в оправдании или пропаганде терроризма за антивоенные высказывания. В 2024 году Следственный комитет направил в суд 429 уголовных дел о терактах – на 40% больше, чем в 2023-м.



В 2025 году за призывы к терроризму и организацию экстремистской деятельности уголовные дела стали возбуждать чаще чем за "фейки" об армии. По данным ОВД-Инфо, в первую половину 2025 года чаще всего открывали "политические дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ), в которых фигурировал 31 человек. Еще 26 человек преследуют по обвинению в организации деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ).