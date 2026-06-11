Келлог: переговоры с Россией, Украиной и США фактически остановлены

Бывший спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что переговорный процесс между Киевом, Вашингтоном и Москвой фактически приостановлен. По словам Келлога, американская сторона сейчас сосредоточена на переговорах с Ираном.

"Процесс переговоров фактически прекращён. Это неплохо. Это действительно хорошо", — отметил Келлог, уточнив, что Украина продолжает эффективно противостоять России самостоятельно.

По словам Келлога, санкционное давление США на Россию сохраняется, а работа над новым пакетом ограничений ещё не завершена. Он также выразил мнение, что у России сейчас нет достаточных ресурсов для расширения военных действий за пределы Украины, включая страны Балтии и Польшу.

Келлог подчеркнул, что президент США Дональд Трамп по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта. Сам бывший спецпосланник планирует посетить Украину в конце лета 2026 года.

В свою очередь источники "Украинской правды" утверждают, что Киев начал новую военно-дипломатическую кампанию с целью усиления давления на Россию и создание условий для возможного возобновления переговоров о мире осенью.

По данным издания, Киев считает прежний переговорный формат с участием Вашингтона исчерпанным и рассчитывает на более активное вовлечение европейских стран. Одновременно украинские власти намерены продолжать удары по российской военной, энергетической и транспортной инфраструктуре, уделяя особое внимание логистическим маршрутам, связывающим аннексированный Крым с российской территорией и подконтрольными Москве регионами Украины.

Собеседники "Украинской правды" считают, что благоприятные условия для нового дипломатического процесса могут сложиться в октябре–ноябре. До этого времени Киев намерен сосредоточиться на укреплении собственных позиций, развитии сотрудничества с европейскими союзниками и подготовке к возможным переговорам.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал о паузе в трёхсторонних консультациях между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Когда именно переговорный процесс будет возобновлён, пока неизвестно.

Российские власти, включая президента Владимира Путина, ранее исключали прекращение огня до достижение соглашения, заморозку конфликта по линии фронта, размещение на территории Украины западных военных, а также требовали возвращения замороженных активов.