Кенийский бегун пробежал марафон быстрее 2 часов и 1 минуты

23-летний кенийский бегун Келвин Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне. Он пробежал дистанцию за 2 часа 35 секунд, став первым человеком в истории, сделавшим это быстрее во время соревнований, чем за 2 часа 1 минуту, передаёт Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

Предыдущий мировой рекорд был установлен в сентябре 2022 года на Берлинском марафоне. Тогда двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге пробежал за 2 часа 1 минуту 9 секунд.

В 2019 году в Вене Кипчоге стал первым спортсменом, пробежавшим марафон быстрее двух часов: за час 59 минут и 40 секунд. Мировым рекордом это достижение не засчитано: это был выставочный забег, где у спортсмена не было конкурентов, и для него создавались максимально комфортные условия.