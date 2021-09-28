КГБ Беларуси сообщило о гибели сотрудника в перестрелке

В Минске во время специального мероприятия убит сотрудник КГБ и открывший огонь гражданин Беларуси.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники проверяли адреса, по которым могли находиться "лица, причастные к террористической ведомости". В одной из квартир по ним открыли стрельбу. Нападающего убили ответным огнем.

Им предположительно был сотрудник американской ИТ-компании EPAM Systems Андрей Зельцер, сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на Еврорадио. Источники в EPAM анонимно подтвердили, что в компании работал человек с таким именем.

Как видно из профиля Зельцера в Instagram и Facebook, он активно занимался фехтованием, участвовала в гонах. На фотографиях видно, что у белоруса было оружие. Год назад он публиковал пост в поддержку протестов против результатов выборов.

Несколько СМИ опубликовали видео происходящего в квартире. Оно снималось двумя камерами, одна из которых якобы находилась в квартире Зельцера. Съемка синхронизирована.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.