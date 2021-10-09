Хейтеры и поклонники нобелевского лауреата Дмитрия Муратова | Грани времени с Мумином Шакировым

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• «Как убили Анну» - фильм «Новой газеты» о расследовании преступления, заказчик которого так и не был назван. 15 лет назад погибла Анна Политковская – один главных критиков Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Дмитрий Муратов – нобелевский лауреат. Почему решение Нобелевского комитета раскололо либеральную общественность России?

• Пойма меня, если сможешь! От панамского досье до «ящика Пандоры». Новые герои финансовых офшоров: от бывшего сотрудника КГБ и главы Ростеха Чемизова до председателя правления «Сбербанка России» Германа Грефа, от управляющего Первым каналом Константином Эрнстом до подруги Путина – Светланы Кривоногих. «Архив Пандоры» (The Pandora Papers) - представляет

• Нас застали врасплох. Масштабный сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp. Марку Цукербергу это стоило $6,6 млрд, а мировой экономике — еще предстоит оценить потери. И почему мы стали столь зависимы от мобильных приложений, сервисов и социальных сетей?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом Сергеем Алексашенко, с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым, с интернет-экспертом, автором телеграм-канала addmeto Григорием Бакуновым.

Репортажи Ивана Воронина и Артема Радыгина.