Киев допустил переговоры с Россией во второй половине 2023 года

Переговоры Москвы и Киева могут возобновиться во второй половине 2023 года. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Ранее он возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

Арахамия напомнил об условиях, при которых Киев согласен сесть за стол переговоров. "Президент Владимир Зеленский чётко озвучил условия, при которых можно о чем-то говорить с Россией. Это восстановление территориальной целостности, возмещение всех нанесенных убытков, наказание всех военных преступников, действенные гарантии, что это не повторится", - написал Арахамия в телеграме.

Перед президентскими выборами в 2024 году власти России будут пытаться "демонстрировать что-то своему народу" на дипломатическом фронте из-за отсутствия военных успехов, поэтому переговоры во второй половине следующего года могут начаться вновь, считает депутат.

Российско-украинские переговоры приостановились в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта.

На фоне стратегических успехов вооружённых сил Украины последние недели политические деятели разных стран стали чаще говорить о возможности переговоров.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией, но по-прежнему считает бесперспективными переговоры с действующим российским руководством.

Президент России Владимир Путин говорил, что мирные переговоры с Украиной могут начаться по "сигналу" из Вашингтона.

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