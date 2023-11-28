Киев изменит систему призыва, чтобы сохранить боеспособность армии

Украина планирует изменить практику призыва на военную службу, чтобы сохранить боеспособность армии после почти двух лет полномасштабной войны с Россией.

Киев, в частности, перейдёт на более гибкую систему мобилизации – не желающим идти на фронт специалистам дадут возможность выбрать, как иначе принести пользу ВСУ. Об этом рассказал The Guardian секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Для этого, по его словам, власти воспользуются услугами двух крупнейших частных рекрутинговых агентств.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые необходимы, и люди будут добровольно идти на конкретную должность. Например, им нужны сварщики или слесари и так далее", — рассказал Данилов.

Изменения, как ожидается, будут объявлены на этой неделе. Источник в Минобороны Украины подтвердил, что контракты с рекрутинговыми компаниями заключены, но не сообщил никаких подробностей.

О грядущем изменении в принципах набора призывников рассказывал и вице-премьер Михаил Федоров, назвав её "смарт-мобилизацией". Мобилизованные смогут самостоятельно выбрать специальность службы — водитель, сапёр, "все должности будут". По мнению Фёдорова, это позволит получить "другое качество мотивации".

За время войны, несмотря на запрет на выезд, Украину нелегально покинули около 20 тысяч мужчин, чтобы избежать призыва в армию. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные о нелегальном пересечении границы Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии.

Мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года, она началась на второй день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В конце лета 2023 года на фоне украинского контрнаступления президент Владимир Зеленский рассказал о просьбе командования ВСУ "дать возможность больше мобилизовать".