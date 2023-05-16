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Киев подвергся одной из самых массированных ракетных атак

Киев, 16 мая 2023 года

Минувшей ночью Киев подвергся одному из самых массированных обстрелов. По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, была совершена "комплексная атака с разных направлений одновременно, с применением беспилотников, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа".

Попко назвал атаку "исключительной" из-за максимального количества атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. По предварительной информации, большинство из них было уничтожено.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах украинской столицы. В Соломенском районе, по словам Кличко, в результате атаки пострадали три человека. В Шевченковском районе обломки сбитой ракеты упали на территорию зоопарка. О пострадавших не сообщается. Повреждены несколько автомобилей, возникшие пожары уже потушены.

Это была восьмая по счету воздушная атака на Киев с начала мая. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что Россия использовала 18 ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" (с кораблей в Черном море) и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), говорится в заявлении Залужного, опубликованном в ночь на вторник в телеграм-канале. В атаке, по словам командующего ВСУ, российская армия также использовала дроны-камикадзе "Шахед".

Залужный заявил, что все 18 ракет и беспилотники были уничтожены силами и средствами украинских ПВО.

Минобороны России не комментировала эту атаку, как и предыдущие удары по Киеву.

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