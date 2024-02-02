Киев просит Москву вернуть тела пленных, якобы бывших на борту Ил-76

Киев неоднократно обращался к Москве по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению российских властей, погибли 24 января при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Однако российская сторона на эти обращения не реагирует. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Поэтому, по его словам, остаётся актуальным требование Украины "о проведении беспристрастного международного расследования не только обстоятельств падения самолета Ил-76, а что на самом деле находилось внутри - были ли там люди, был ли там боекомплект, кто там находился, кроме экипажа", цитирует Юсова РБК-Украина.

65 военнослужащих, которых россияне объявили погибшими, в Украине по-прежнему считаются находящимися в российском плену, добавил Юсов.

Представитель ГУР также подтвердил, что в рамках состоявшегося 31 января обмена пленными, домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января — за исключением 65 человек из списка тех, кто, по данным российской стороны, находился на борту разбившегося самолёта.

1 февраля Следственный комитет России заявил, что российским экспертам удалось идентифицировать останки всех людей, находившихся на борту Ил-76. Утверждается, что всего на месте падения самолета были обнаружены более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. "В распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета", - утверждается в сообщении СК.

Российский военно-транспортный самолёт Ил-76 разбился утром 24 января в Белгородской области. Российские официальные лица заявили, что самолёт был сбит Украиной из американского зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот".

Минобороны России утверждает, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили в Белгород для обмена, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все они, по данным ведомства, погибли.

Уголовное дело о крушении Ил-76 в России расследуется по статье о теракте.

В ГУР Украины подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, заявив также, что "украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом".

По факту падения Ил-76 Служба безопасности Украины начала расследование по уголовной статье о "нарушении законов и обычаев войны".