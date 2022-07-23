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Украина: уничтожены или пострадали 129 объектов культурного наследия

В музее Григория Сковороды

С начала российского вторжения в Украину в результате боевых действий были повреждены или полностью уничтожены 129 объектов культурного наследия в этой стране. Об сообщило этом сообщило в субботу Министерство культуры и информационной политики Украины. 22 из них - памятники национального значения.

По данным министерства, всего за время войны было зафиксировано 434 эпизода предполагаемых военных преступлений России против культурного наследия Украины в 15 регионах страны. Больше всего - в Харьковской области. Замминистра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева отметила, что "все материалы будут использованы в качестве доказательств для уголовных производств ".

Всего за время войны, по данным украинских властей, были повреждены или уничтожены:

  • 149 религиозных сооружений, из них 50 состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или ценная историческая застройка;
  • 46 памятников в честь исторических личностей и событий XIX – начала XXI века;
  • 33 музея и заповедники;
  • 41 библиотека;
  • 65 домов культуры, театров, кинотеатров и других заведений культуры.

Среди пострадавших или уничтоженных объектов, например, здания Харьковского университета имени Каразина, музея философа Григория Сковороды в Харьковской области, Мариупольского художественного музея, драматического театра в Мариуполе, Луганского областного театра и так далее. Перечень объектов и их фотографии можно найти по ссылке.

Российские официальные лица утверждают, что целью российских ударов являются только военные объекты.

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