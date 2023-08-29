Киев возмущён словами папы римского о "великой России"

Министерство иностранных дел Украины подвергло критике высказывания папы римского Франциска в рамках прошедшей в Санкт-Петербурге X Всероссийской встречи католической молодежи. Об этом сообщает "Европейская правда".

Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил понтифика в распространении российских великодержавных идей, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев. Миссия Ватикана, по мнению Киева, состоит в том, чтобы "открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс" нынешнего руководства России, развязавшего войну против соседней страны, сказал Николенко и привёл цитату папы римского, возмутившую Киев.

"Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра Первого, Екатерины Второй, той империи - великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой России-матушки, идите вперед с этим".

Текст обращения Франциска к российской молодежи опубликован на сайте главы Святого престола. Однако высказывание, возмутившее МИД Украины, в нём отсутствует. Но его можно найти в репортаже о мероприятии, опубликованном на сайтах католических епископов России и Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) ожидает от Святого престола разъяснений по ситуации с целью избежать "любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, приписываемых" понтифику. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) заявил, что "в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора"

По мнению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, слова папы римского Франциска о великой России означают, что он "очень хорошо знает российскую историю".