Киноакадемия России не выдвинет фильм на "Оскар" 

Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать отечественный фильм на соискание премии "Оскар", вручение которой запланировано на февраль 2023 года. Причину в организации не объяснили.

Ранее сообщалось, что против выдвижения российского фильма на соискание американской кинопремии выступил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

В марте организаторы Венецианского кинофестиваля выступили с заявлением о запрете визита на форум официальной делегации из России. При этом они подчеркнули, что запрет не касается независимых российских кинематографистов.

С таким же заявлением выступил и оргкомитет Каннского кинофестиваля.