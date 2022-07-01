Кинокомпания Universal Pictures окончательно уходит из России

Кинокомпания Universal Pictures объявила об окончательном прекращении своей деятельности в России. Об этом сообщает телеграм-канал "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на источник.
Офис компании в России будет закрыт. Сообщается, что Universal Pictures отправила письмо нескольким кинотеатрам, в котором говорится о решении материнской компании прекратить деятельность в России. Причиной для этого называют многочисленные сложности, с которыми сталкиваются иностранные компании.
В марте из-за российского вторжения в Украину кинокомпании Disney, Warner Brothers и Sony приостановили в России прокат своих картин.
В пятницу также стало известно, что французская компания Thales которая выпускает аппаратные модули безопасности платежных систем, уходит из России. Компания защищала данные клиентов в 20 российских банках. Thales уже прекратила все операции по обеспечению их цифровой безопасности.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
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