Кинокомпания Universal Pictures окончательно уходит из России

Кинокомпания Universal Pictures объявила об окончательном прекращении своей деятельности в России. Об этом сообщает телеграм-канал "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на источник.

Офис компании в России будет закрыт. Сообщается, что Universal Pictures отправила письмо нескольким кинотеатрам, в котором говорится о решении материнской компании прекратить деятельность в России. Причиной для этого называют многочисленные сложности, с которыми сталкиваются иностранные компании.

В марте из-за российского вторжения в Украину кинокомпании Disney, Warner Brothers и Sony приостановили в России прокат своих картин.

В пятницу также стало известно, что французская компания Thales которая выпускает аппаратные модули безопасности платежных систем, уходит из России. Компания защищала данные клиентов в 20 российских банках. Thales уже прекратила все операции по обеспечению их цифровой безопасности.