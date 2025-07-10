Кинопрокатчики в РФ массово переносят премьеры фильмов

Премьеры иностранных фильмов, которые должны были выйти в России этим летом, массово откладываются из-за проблем с выдачей прокатных удостоверений.

Как пишет РБК, это связано с грядущими изменениями законодательства.

О случаях подобных переносов в последние несколько дней также писал отраслевой телеграм-канал Cinemaplex. По сообщениям Cinemaplex, переносы связаны с задержками в выдаче прокатных удостоверений Министерства культуры, без которых выпуск фильма невозможен.

Проект изменений в законы "Об информации" и "О государственной поддержке кинематографа", предлагающий запретить выдачу прокатных удостоверений фильмам, если в них идет речь об отрицании или дискредитации "российских духовных ценностей", был принят Госдумой в первом чтении 24 июня 2025 года. Ключевой составляющей документа стало закрепление в нормативной базе обязанности площадок, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов (в основном это онлайн-кинотеатры), получать прокатные удостоверения на все единицы контента, доступные в их библиотеках.

Онлайн-кинотеатры уже предупредили, что принятие этих поправок приведет отрасль к коллапсу, так как библиотеки сервисов насчитывают десятки тысяч единиц контента, большая часть которых не имеет прокатных удостоверений. В "Кинопоиске" заявили, что "исходя из того числа прокатных удостоверений, которое Минкультуры оформляет ежегодно, оформление разрешений на такой объем контента займет у регуляторов несколько лет".

Медиа-коммуникационный союз, объединяющий "Ростелеком", "Триколор", "Газпром-Медиа", онлайн-кинотеатр "Иви" и других крупных участников медиарынка, просил депутатов доработать законопроект ко второму чтению и убрать из финальной версии необходимость получать прокатные удостоверения на контент, обнародованный до вступления новых норм в силу. Источник РБК, знакомый с ходом обсуждений законопроекта, отмечал, что, скорее всего, необходимость получать прокатные удостоверения на весь контент стримингов сохранится.