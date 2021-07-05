Кинорежисёр Владимир Меньшов умер от COVID-19

В Москве от последствий коронавирусной инфекции умер кинорежиссёр, народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Ему был 81 год. Об этом говорится в сообщении Мосфильма.

В конце июня сообщалось, что Меньшов заболел COVID-19, заболевание протекало в лёгкой форме.



Среди самых известных фильмов Владимира Меньшова "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и "Москва слезам не верит". В 1981 году картина была удостоена премии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Владимир Меньшов сыграл более чем в 120 фильмах, а также был сценаристом.

Меньшов в 2003 году стал членом "Единой России", в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2021 году он собирался выдвигаться на выборы в Госдуму по списку партии "Справедливая Россия — За правду".