Кинотеатры в России закрываются или работают только по выходным

После ухода из проката голливудских фильмов кинотеатры в некоторых регионах России закрываются, а также переходят на работу в выходные или сокращают рабочие часы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченных по делам предпринимателей.
По словам бизнес-омбудсмена Челябинской области Александра Гончарова, выручка кинотеатров в регионе в первом полугодии упала на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 70 процентов - по сравнению с 2019. Он отметил, что в регионе уже есть случаи закрытия кинотеатров у которых только один или два зала. "Пока это произошло в Златоусте, но если ситуация не изменится, то же самое произойдет и в других городах региона, включая Челябинск", - сказал омбудсмен.
По словам уполномоченного в Кемеровской области Елены Латышенко, в регионе пока нет кинотеатров, которые приняли решение закрыться, однако число кинозалов сокращается. При этом наибольшие трудности испытывают кинотеатры в небольших городах.
В Нижегородской области закрылся кинотеатр в Богородске, а в Сарове кинопрокатчики будут работать по выходным и праздничным дням. В Нижнем Новгороде владельцы сократили количество кинозалов. Репертуар сократился на 70 процентов, а восстановление на 10 процентов за счет российских фильмов "не позволяет держаться на плаву", рассказал бизнес-омбудсмен в регионе Павел Солодкий.
- К середине апреля в России закрылись чуть более 36 процентов кинозалов, их число составило 3633, говорится на сайте Ассоциации владельцев кинотеатров. "Критический недостаток репертуара в ближайшие 2 месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более, чем на 80 процентов и приведет к закрытию минимум 50 процентов кинозалов", - говорилось в сообщении. Кинопрокатчики отмечают, что восстановить репертуар за счет российских фильмов в короткий срок невозможно, а возможность получить картину в прокат за счет параллельного импорта у владельцев кинотеатров отсутствует. К концу 2022 года прогнозируется совокупный убыток российских кинотеатров 11,1 миллиарда рублей.
- После начала военной агрессии России в Украине западные кинокомпании приостановили прокат фильмов в российский кинотеатрах. Лишь из-за отказа выпускать в прокат "Бэтмена" и "Морбиуса" российские кинотеатры потеряли около 5 миллиардов рублей.
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