Кинотеатры в России закрываются или работают только по выходным

После ухода из проката голливудских фильмов кинотеатры в некоторых регионах России закрываются, а также переходят на работу в выходные или сокращают рабочие часы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченных по делам предпринимателей.

По словам бизнес-омбудсмена Челябинской области Александра Гончарова, выручка кинотеатров в регионе в первом полугодии упала на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 70 процентов - по сравнению с 2019. Он отметил, что в регионе уже есть случаи закрытия кинотеатров у которых только один или два зала. "Пока это произошло в Златоусте, но если ситуация не изменится, то же самое произойдет и в других городах региона, включая Челябинск", - сказал омбудсмен.

По словам уполномоченного в Кемеровской области Елены Латышенко, в регионе пока нет кинотеатров, которые приняли решение закрыться, однако число кинозалов сокращается. При этом наибольшие трудности испытывают кинотеатры в небольших городах.

В Нижегородской области закрылся кинотеатр в Богородске, а в Сарове кинопрокатчики будут работать по выходным и праздничным дням. В Нижнем Новгороде владельцы сократили количество кинозалов. Репертуар сократился на 70 процентов, а восстановление на 10 процентов за счет российских фильмов "не позволяет держаться на плаву", рассказал бизнес-омбудсмен в регионе Павел Солодкий.