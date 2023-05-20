"Кинжал" уже не страшен, а вот "Искусственный интеллект" - это как "атомная бомба" | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Новые удары России по Украине. «Пэтриот» против «Кинжалов». Неделя самых массированных ракетно-бомбовых обстрелов Киева и других городов. Почему участились взрывы на железной дороге в Крыму? ВСУ наступает или пристреливается?

• Безработица эпохи «Искусственного интеллекта». «Первыми работу потеряют водители и курьеры, затем кассиры и почтальоны. Что машины оставят человеку?

• Путин разрешил выселять жителей оккупированных территорий Украины за отказ присягнуть России. В Госдуму внесли закон о принудительной депортации граждан при военном положении. Как Кремль готовится к выборам губернаторов, в том числе, в зоне боевых действий?

• Кремль продолжает усиливать внутренние репрессивные меры в отношении оппозиционеров: подготовка российского общества к затяжной войне в Украине или традиционные поиски «врагов народа» ради укрепления авторитарного государства?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным обозревателем Русской службы Би-би-си Ньюз Павлом Аксеновым, российским ученым-математиком Михалом Лобановым, программистом Григорием Бакуновым и сопредседателем Движения "Голос" Станиславом Андрейчуком