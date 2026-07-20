Кир Стармер официально подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Король Карл III принял его отставку, сообщает The Guardian. Перед встречей с королём Стармер в последний раз выступил у своей резиденции на Даннинг-стрит.

“Моя работа завершена. За шесть с половиной лет я вывел нашу партию из исторического поражения в 2019 году, изменил её таким образом, чтобы она отвечала интересам страны, и привёл к убедительной победе на всеобщих выборах в 2024 году”, – заявил Стармер. По его словам, за время его пребывания у власти британская экономика стала сильнее, иммиграция значительно сократилась, а оборона и безопасность страны оказались “на гораздо более прочном фундаменте”.

Стармер возглавлял правительство с июля 2024 года, когда Лейбористская партия одержала убедительную победу на парламентских выборах, завершив 14-летнее правление консерваторов. О намерении уйти он объявил 22 июня после дискуссии внутри партии о том, должен ли он вести лейбористов на следующие выборы.

Новым лидером Лейбористской партии 17 июля был избран 56-летний Энди Бернэм, ранее занимавший пост мэра Большого Манчестера. Он сменит Стармера на посту премьер-министра.