Спецслужбы Кыргызстана проводят массовые задержания в Бишкеке

В Бишкеке сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) проводят массовые задержания. Об этом сообщает киргизская служба Радио Свобода.

Источники редакции утверждают, что уже задержано не менее 10 человек. Они подозреваются в подготовке насильственного захвата власти. ГКНБ пока не комментирует ситуацию. Информации о том, кто именно задержан, нет

Ранее киргизские СМИ опубликовали видеозаписи, на которых бойцы спецподразделения высаживаются из автомобиля и заходят во двор дома.

На другом ролике сотрудники правоохранительных органов останавливают автомобиль и задерживают водителя.