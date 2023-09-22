Кировского активиста осудили на 8 лет за слова о Буче и "Путлере"

Военный суд в Екатеринбурге приговорил кировского активиста Ричарда Роуза к восьми годам лишения свободы из-за постов в инстаграме. Об этом сообщает издание It's My City.

Роуза признали виновным в так называемых фейках о российской армии и призывах к экстремизму. Дело о "фейках" также возбуждено в отношении жены активиста Марии Роуз, она покинула Россию.

Поводом для преследования Ричарда Роуза стала видеозапись, в которой осуждается вторжение Украину, а на российских солдат возлагается вина за убийства мирных жителей в Буче.

Также Роузу вменяют призывы к экстремизму за комментарий к одному из постов, в котором он заявил, что нужно физически устранить "Путлера".

Защита Ричарда Роуза отмечает, что активист находился под сильным впечатлением от событий в Буче, когда опубликовал пост весной 2022 года. Адвокат также подчёркивает, что истина о случившемся в этом городе до сих пор не установлена, а следовательно заявления об убийствах мирного населения нельзя считать "фейком".

Сам Роуз полностью признал вину и принёс извинения за свои высказывания. Прокуратура запросила для него 8 лет колонии, суд сегодня не стал снижать этот срок.