Кировского активиста осудили на 8 лет за слова о Буче и "Путлере"

Военный суд в Екатеринбурге приговорил кировского активиста Ричарда Роуза к восьми годам лишения свободы из-за постов в инстаграме. Об этом сообщает издание It's My City.
Роуза признали виновным в так называемых фейках о российской армии и призывах к экстремизму. Дело о "фейках" также возбуждено в отношении жены активиста Марии Роуз, она покинула Россию.
Поводом для преследования Ричарда Роуза стала видеозапись, в которой осуждается вторжение Украину, а на российских солдат возлагается вина за убийства мирных жителей в Буче.
Также Роузу вменяют призывы к экстремизму за комментарий к одному из постов, в котором он заявил, что нужно физически устранить "Путлера".
Защита Ричарда Роуза отмечает, что активист находился под сильным впечатлением от событий в Буче, когда опубликовал пост весной 2022 года. Адвокат также подчёркивает, что истина о случившемся в этом городе до сих пор не установлена, а следовательно заявления об убийствах мирного населения нельзя считать "фейком".
Сам Роуз полностью признал вину и принёс извинения за свои высказывания. Прокуратура запросила для него 8 лет колонии, суд сегодня не стал снижать этот срок.
- Российские суды вынесли уже десятки приговоров по делам о так называемых "фейках об армии", в том числе заочно - Александру Невзорову, Илье Красильщику, Дмитрию Глуховскому. Максимальный срок - восемь с половиной лет колонии - получил политик Илья Яшин. Как правило, приговоры выносились именно в связи с высказываниями об убийствах в Буче или Мариуполе. Оправдательных приговоров по этой статье не бывает.
- По официальным данным украинских властей, многочисленных журналистских расследований, а также международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, в Буче за время российской оккупации в феврале-марте 2022 года погибли сотни мирных жителей, есть задокументированные случаи гибели жителей города от рук российских военных. Москва, однако, это отрицает, представители российских властей говорят о постановке или о том, что жителей Бучи убили украинские военные.
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