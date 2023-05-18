Китай будет использовать Владивосток для внутренних перевозок

Китай будет использовать Владивосток как транзитный порт для внутренней торговли, сообщает представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Использование Владивостока в качестве внутреннего порта позволит улучшить логистику товаров из северных провинций Цзилинь и Хэйлунцзян. Сейчас грузы доставляют в порты на юге Китая на расстояние примерно 1000 км. Путь до Владивостока составит около 200 км в рамках единой таможенной зоны. Изменение логистики входит в план Китая по возрождению промышленности северных территорий. Эксперты издания VPost отмечают при этом, что пока непонятно, справится ли Владивосток с новым грузопотоком.