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Китай будет использовать Владивосток для внутренних перевозок

Китай будет использовать Владивосток как транзитный порт для внутренней торговли, сообщает представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Использование Владивостока в качестве внутреннего порта позволит улучшить логистику товаров из северных провинций Цзилинь и Хэйлунцзян. Сейчас грузы доставляют в порты на юге Китая на расстояние примерно 1000 км. Путь до Владивостока составит около 200 км в рамках единой таможенной зоны. Изменение логистики входит в план Китая по возрождению промышленности северных территорий. Эксперты издания VPost отмечают при этом, что пока непонятно, справится ли Владивосток с новым грузопотоком.

  • Сотрудничество России и Китая активизировалось с началом войны в Украине. Китай в 50 раз увеличил закупки российского золота в июле 2022 года по сравнению в тем же периодом прошлого года. Поставки платины выросли в 300 раз.
  • При этом глава КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным отказался поддержать проект "Сила Сибири-2", в рамках которого Россия через Монголию планировала поставлять в Китай 50 миллиардов тонн газа ежегодно.

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