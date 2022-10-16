Китай и Египет призывали своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел КНР и посольство Китая в Украине призвало своих граждан усилить меры безопасности и эвакуироваться, учитывая "напряженную ситуацию с безопасностью в Украине". Посольство предлагает помощь в организации эвакуации. Об этом сообщает китайской официальное англоязычное издание Global Times.

Посольство Египта в Киеве также призвало своих граждан покинуть Украину "как можно скорее", пишет Egypt Today. Рекомендуется сделать это, используя имеющиеся наземные маршруты в соседние страны. Посольство также призвало граждан проявлять максимальную осторожность и избегать "опасных зон".