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Китай и Египет призывали своих граждан покинуть Украину

Посольство Китая в Киеве

Министерство иностранных дел КНР и посольство Китая в Украине призвало своих граждан усилить меры безопасности и эвакуироваться, учитывая "напряженную ситуацию с безопасностью в Украине". Посольство предлагает помощь в организации эвакуации. Об этом сообщает китайской официальное англоязычное издание Global Times.

Посольство Египта в Киеве также призвало своих граждан покинуть Украину "как можно скорее", пишет Egypt Today. Рекомендуется сделать это, используя имеющиеся наземные маршруты в соседние страны. Посольство также призвало граждан проявлять максимальную осторожность и избегать "опасных зон".

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