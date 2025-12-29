Китай начал новые учения у берегов Тайваня

Китай 29 декабря начал у берегов Тайваня новые учения "Миссия правосудия – 2025". Об этом сообщают Reuters и "Синьхуа" со ссылкой на восточное военное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В манёврах задействованы подразделения сухопутных войск, флота, авиации и ракетных войск. "Эти учения служат серьезным предупреждением сепаратистским силам "независимости Тайваня" и силам внешнего вмешательства", – заявил представитель Восточного командования НОАК Ши И.

Манёвры продолжатся 30 декабря и будут включать в себя отработку блокады основных портов острова и его окружения. В заявлении командования также обозначены пять зон вокруг острова, где будут действовать ограничения.

В Минобороны Тайваня заявили, что за последние 24 часа вокруг острова находились два китайских военных самолета и 11 кораблей. Тайваньские военные находятся в состоянии повышенной готовности и готовы к проведению "учений быстрого реагирования" для оперативной переброски войск в случае, если Китай внезапно решит напасть.

Аналитики Reuters отмечают, что учения Пекина всё больше размывают грань между рутинными военными учениями и тем, что может быть подготовкой к нападению. Такая стратегия, как утверждается, даёт США и их союзникам минимальное предупреждение о вторжении.

Учения начались через 11 дней после того, как США объявили о продаже Тайваню рекордной партии вооружений – на сумму больше 11 миллиардов долларов, а также после заявления премьера Японии Санаэ Такаити, которая заявила, что возможное нападение Китая на Тайвань может стать "угрожающей выживанию ситуацией" для страны и это позволит Токио воспользоваться правом на самооборону.

МИД Китая осудил решение США продать Тайваню оружие. В ведомстве заявили, что это такой шаг нарушает дипломатические соглашения между Пекином и Вашингтоном, наносит серьезный ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности Китая, а также подрывает региональную стабильность.

На прошлой неделе КНР ввела санкции в отношении 20 военно-промышленных компаний из США и 10 топ-менеджеров американских оборонных корпораций.