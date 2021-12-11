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Китай обвиняют в геноциде уйгуров

Китай обвиняют в геноциде уйгуров
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Китай обвиняют в геноциде уйгуров

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Неофициальный суд юристов и активистов длился полгода

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