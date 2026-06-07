Китай объявил о начале спецоперации у восточного побережья Тайваня

Китай объявил о начале специальной морской операции у восточного побережья Тайваня в ответ на переговоры между Японией и Филиппинами о делимитации моря в этом районе. Пекин рассматривает это как посягновение на его территориальный суверенитет и морские права. КНР претендует на значительные пространства во всех прилегающих к нему акваториях и спорит по этому поводу и с Японией, и с Филиппинами.



Как передает агентство "Синьхуа", целью "спецоперации" является "осуществление административно-правоприменительной юрисдикции Китая на море, укрепление возможности патрульного правоприменения в дальних морских районах и регулирования движения в ключевых акваториях, обеспечение безопасности морского движения и защита национальных прав и интересов".

Япония и Филиппины объявили о запуске процесса делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа к востоку от Тайваня в ходе недавнего визита филиппинского президента Фердинанда Маркоса–младшего в Японию.

МИД КНР обвинил Японию и Филиппины в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. В Госсовете Китая по делам Тайваня заявили, что воды, где проходит обсуждаемая морская граница, находятся недалеко от острова.

В ответ администрация береговой охраны Тайваня заявила, что Китай не обладает правами суверенитета в восточных водах. Власти острова направили пять кораблей и патрульный катер для наблюдения за китайскими силами. Тайваньские военные отчитались, что успешно отслеживают перемещения китайских судов, которые вышли из порта Сямэнь и направились в юго-западные воды Тайваня.