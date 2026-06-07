Китай объявил о начале спецоперации у восточного побережья Тайваня

Китай объявил о начале специальной морской операции у восточного побережья Тайваня в ответ на переговоры между Японией и Филиппинами о делимитации моря в этом районе. Пекин рассматривает это как посягновение на его территориальный суверенитет и морские права. КНР претендует на значительные пространства во всех прилегающих к нему акваториях и спорит по этому поводу и с Японией, и с Филиппинами.
Как передает агентство "Синьхуа", целью "спецоперации" является "осуществление административно-правоприменительной юрисдикции Китая на море, укрепление возможности патрульного правоприменения в дальних морских районах и регулирования движения в ключевых акваториях, обеспечение безопасности морского движения и защита национальных прав и интересов".
Япония и Филиппины объявили о запуске процесса делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа к востоку от Тайваня в ходе недавнего визита филиппинского президента Фердинанда Маркоса–младшего в Японию.
МИД КНР обвинил Японию и Филиппины в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. В Госсовете Китая по делам Тайваня заявили, что воды, где проходит обсуждаемая морская граница, находятся недалеко от острова.
В ответ администрация береговой охраны Тайваня заявила, что Китай не обладает правами суверенитета в восточных водах. Власти острова направили пять кораблей и патрульный катер для наблюдения за китайскими силами. Тайваньские военные отчитались, что успешно отслеживают перемещения китайских судов, которые вышли из порта Сямэнь и направились в юго-западные воды Тайваня.
- Пекин считает Тайвань частью своей территории и выступает против официальных контактов других государств с тайваньскими властями. Власти Тайваня, в свою очередь, отвергают предлагаемую Китаем модель "одна страна – две системы", которую Пекин использует как основу для возможного объединения. Япония и Филиппины видят в усилении Китая вокруг Тайваня риски для собственной безопасности.