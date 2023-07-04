Китай отменил запланированный визит Жозепа Борреля в Пекин

Китай отменил визит в Пекин европейского политика, главы дипломатического ведомства ЕС Жозепа Борреля, запланированный на следующую неделю. Как сообщила во вторник официальный представитель ЕС Набила Массрали, китайская сторона не назвала причины такого решения.

В последнее время, отмечает агентство Reuters, в Брюсселе говорят о необходимости "снизить риски", связанные с экономическими взаимоотношениями ЕС и Пекина. В Европе стали говорить о Китае как о экономическом и системном сопернике.

Боррель должен был отправиться в Пекин 10 июля, чтобы встретиться с министром иностранных дел КНР и обсудить "стратегические вопросы", включая ситуацию в области прав человека и войну России против Украины. Об этом в минувшее воскресенье объявил посол Европейского Союза в Китае Хорхе Толедо.

Европейский дипломат выступил перед участниками международного Форума за мир, который проходил в Пекине. По его словам, Китай и Европа должны провести в сентябре два раунда переговоров своих высоких представителей. Речь пойдет о экономических и торговых отношениях и о "цифровых проблемах". Затем, в конце этого года, запланирована встреча на высшем уровне лидеров ЕС и Китая.

"Мы желаем сотрудничать с Китаем, но для этого нам необходим прогресс уже в этом году", заявил Толедо.

Это уже вторая отмена визита Борреля в Пекин в этом году. Первая отмена была объявлена в апреле после положительных результатов тестирования главы европейской дипломатии на COVID-19.

В приготовленной заранее апрельской речи Борреля, в частности, содержалась позиция по войне в Украине. "Европейский Союз не может доверять Китаю, если Пекин не стремится к установлению мира в Украине", приводит Reuters сформулированную позицию Брюсселя.

Китай в феврале приготовил документы к ожидавшейся апрельской встрече, указав, что хочет посредничать в достижении мира в Украине. Однако и в Москве, и в Киеве на это последовала, как отмечал Рейтер, довольно вялая реакция.