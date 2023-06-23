Китай полностью исключил Россию из совместного проекта самолёта CR929

Запущенный в 2017 году совместно с Китаем проект широкофюзеляжного лайнера CR929, который должен был стать первым для России со времен СССР, продолжится без российского участия. Об этом сообщает The Air Current.

Ранее сообщалось, что судьба проекта неясна, поскольку Китай хочет лишить Россию прибыли на китайском рынке, оставив ей только 70% доли от других рынков, где придётся конкурировать с Airbus и Boeing.

Россия предлагала своих производителей запчастей, однако Китай был заинтересован в западных поставщиках, которые способны обеспечить большую надёжность при полетах в США и Европу.

В конце июня 2022 года вице-премьер Юрий Борисов рассказал о сокращении участия России в проекте создания самолета CR929: "Китай все меньше и меньше заинтересован в наших услугах".