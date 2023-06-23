Китай полностью исключил Россию из совместного проекта самолёта CR929

Запущенный в 2017 году совместно с Китаем проект широкофюзеляжного лайнера CR929, который должен был стать первым для России со времен СССР, продолжится без российского участия. Об этом сообщает The Air Current.
Ранее сообщалось, что судьба проекта неясна, поскольку Китай хочет лишить Россию прибыли на китайском рынке, оставив ей только 70% доли от других рынков, где придётся конкурировать с Airbus и Boeing.
Россия предлагала своих производителей запчастей, однако Китай был заинтересован в западных поставщиках, которые способны обеспечить большую надёжность при полетах в США и Европу.
В конце июня 2022 года вице-премьер Юрий Борисов рассказал о сокращении участия России в проекте создания самолета CR929: "Китай все меньше и меньше заинтересован в наших услугах".
- Президент России Владимир Путин подписал соглашение о кооперации с Китаем по созданию нового самолета CR929 в 2014 году во время визита в Пекин. Это крупнейшее соглашение между Китаем и Россией в отрасли авиации. Его стоимость оценивалась в 50 миллиардов долларов.
- Проект разрабатывается "Объединенной авиастроительной корпорации" и "Коммерческой авиационной корпорацией Китая". Первый полет CR929 запланирован на 2025 год, а ввод модели в эксплуатацию — в 2028-м.
- В рамках санкций в ответ на российское военное вторжение в Украину Евросоюз запретил поставки в Россию самолётов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. США ограничили экспорт товаров авиаотрасли и ввели санкции в отношении лайнеров российских авиакомпаний.
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