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Китай понизил уровень дипотношений с Литвой - из-за Тайваня

Посольство КНР в Вильнюсе

Китай объявил о решении понизить уровень дипломатических отношений с Литвой - после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня, который КНР считает своей территорией и автономную администрацию которого не признаёт.

О решении китайских властей сообщило телевидение КНР. В Пекине считают, что открытие в Вильнюсе тайваньского представительства нарушает принцип "одного Китая" и является вмешательством во внутренние дела КНР. Тем самым, как говорится в заявлении МИД Китая, были разрушены основания дипломатических отношений между двумя странами. "Правительство Литвы должно понести всю полноту вытекающей из этого ответственности", — сказано в заявлении.

Класс поверенного в делах является третьим рангом глав диппредставительств после послов и посланников.

Представительство Тайваня открылось в Вильнюсе 18 ноября. Несмотря на протесты Китая, оно открылось именно как представительство Тайваня, а не "Тайбэя", как в ряде других стран. Именно это вызвало резкую реакцию КНР. Представительство не будет обладать дипломатическим статусом, но сможет оказывать консульские услуги.

Уже в августе Китай отозвал своего посла из Литвы, литовский посол также уехал из Пекина. Китай также приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву.

В заявлении МИД Литвы подчёркивается, что Литва продолжает придерживаться политики "одного Китая", то есть официально не признаёт независимость Тайваня, однако оставляет за собой право развивавть с Тайванем отношения.

  • Тайвань имеет собственную, не зависящую от материкового Китая администрацию с 1949 года, когда остров стал убежищем потерпевших поражение от коммунистов в китайской гражданской войне сил Гоминьдана. Официально Тайвань именует себя "Китайской Республикой", не признавая легитимность провозглашённой в 1949 году КНР, которая, в свою очередь, считает Тайвань своей мятежной провинцией. В качестве "Китайской Республики" Тайвань официально признан 15-ю странами-членами ООН, многие другие имеют с ним экономические и культурные связи без официального признания. В последнее время на Тайване сильны голоса за провозглашение независимости острова. В Пекине, в свою очередь, ужесточается риторика в отношении Тайваня. Аналитики не исключают, что КНР может предпринять попытку взять остров под контроль силой.

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