Китай предостерег от признания их компаний "спонсорами войны"

Китай предупредил Украину, что включение в список "международных спонсоров войны" более чем десяти китайских компаний может негативно отразиться на двусторонних отношениях между странами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.

По их словам, предупреждение было передано в прошлом месяце на встрече посла Китая с высокопоставленными чиновниками украинского правительства.

Украина включила в список "международных спонсоров войны" 48 компаний, 14 из них – это китайские компании. Среди них Alibaba Group, Xiaomi Corporation, CNOOC Group, China National Petroleum Corporation, Sinopec Group и другие. По мнению украинских властей, деятельность компаний, включенных в реестр, косвенно помогает или способствует военным усилиям России.

Собеседник агентства рассказал, что Китай не выдвинул никаких условий для Украины, а просто выразил свое мнение по поводу списка. Другой источник предположил, что включение китайских компаний в список может отразиться на закупках Китаем украинского зерна.