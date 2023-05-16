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Китай призвал посольства в Пекине убрать знаки поддержки Украины

Посольство Канады в Пекине, 3 марта 2022 года

Китай обратился к иностранным посольствам и международным организациям, базирующимся в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды", имея в виду, по-видимому, знаки поддержки Украины. Об этом пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Kyodo отмечает, что многие посольства в Пекине повесили изображения с украинским флагом и надписями на китайском и английском языках, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной.

В уведомлении МИД КНР от 10 мая содержится призыв не использовать внешние стены зданий для пропаганды и "избегать возникновения конфликтов между государствами". В документе также говорится, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и постановления", хотя Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией.

Как пишет агентство, этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов из Европы и других регионов, и никто из них не убрал вывески. Один из собеседников Kyodo, европейский дипломат, раскритиковал позицию Китая, заявив, что нет разумных оснований препятствовать выражению государством своих намерений и что они не будут выполнять это предписание.

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