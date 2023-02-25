Китай проглатывает Россию. Путин не против | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Главный дипломат Китая Ван И в Москве. Пекин презентовал двенадцать пунктов по решению военного конфликта в Украине, среди которых прекращение огня и уважение суверенитета всех стран: реальный выход из кризиса или набор банальностей?

• Байден в Киеве и Варшаве, Путин в Гостином дворе и Лужниках. Битва за Украину продолжается. Чего ждать от второго года войны в центре Европы и как Кремль повязывает российский бизнес кровью и западными санкциями

• Бунт основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его конфликт с минобороны – шоу на публику или системный сбой внутри силового окружения президента России?

• Тридцать пять стран, включая США, Германию, Австралию и Польшу выступили за недопуск России на Олимпиаду-2024 из-за войны в Украине. Какой будет Олимпиада в Париже и кого из российских спортсменов больше не ждут на международных соревнованиях?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с публицистом Альфредом Кохом, теннисистом Евгением Кафельниковым и политологом Андреем Колесниковым.