Китай с 1 сентября ограничит экспорт беспилотников

Китай объявил о временном ограничении с 1 сентября экспорта беспилотников, а также комплектующих и оборудования для их производства. Министерство торговли КНР сообщило, что новые правила вводятся с целью защиты нацбезопасности. Об этом сообщает Reuters.

Под запрет попадают гражданские дроны большой дальности весом более семи килограммов. Такие устройства могут находиться в воздухе более получаса, перевозить объекты и сбрасывать их на землю.

Отправить дроны за рубеж можно будет только после получения специальной лицензии. В торговом ведомстве уточнили, что есть риск использования подобных аппаратов в военных целях.

Союзники Киева подозревают Китай в поставках России товаров, которые могут быть использованы в боевых действиях против Украины. Пекин эти обвинения отвергает.

На днях издание "Верстка" писало, что Москва закупила запрещённые к ввозу в Россию чипы на сумму более полумиллиарда долларов. Ключевыми точками реэкспорта являются Китай, Гонконг, ОАЭ и Турция. Важную роль играют государства бывшего СССР – Казахстан, Киргизия, Армения и Узбекистан. Италия, Германия и Эстония занимаются поставками напрямую из Евросоюза, говорится в расследовании "Вёрстки".

В свою очередь замминистра обороны Украины Виталий Дейнега ранее заявил, что Киев не закупает беспилотники у Китая, чтобы не портить отношения с США. Но ВСУ, по всей вероятности, могут использовать китайские устройства, приобретённые в частном порядке.

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