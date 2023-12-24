Китай создаст свои ЧВК для обеспечения безопасности за рубежом

Китай намерен развивать собственные частные военные компании для обеспечения безопасности зарубежных проектов в неблагополучных регионах мира, сообщает издание South China Morning Post. К регионам, представляющим угрозу безопасности, китайские власти относят прежде всего Западную Азию, Африку и Латинскую Америку.

В Пекине задумались о необходимости обеспечения безопасности китайских компаний за счёт частных охранных предприятий из-за войн России и Украины, а также Израиля и палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, отмечает газета.

South China Morning Post уточняет, что в последнее время Китай уделяет внимание не только дипломатическим контактам, но и работе частных охранных предприятий. В частности, при утверждении проектов китайских госкомпаний отдельным пунктом сейчас указывают гарантии обеспечения безопасности.

По данным South China Morning Post в мире работают около 47 тысяч компаний с китайским капиталом – в основном в сферах энергоресурсов, инфраструктуры, строительства.

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