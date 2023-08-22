Китай уменьшает прозрачность экономики, предупредил Белый дом

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в понедельник на пресс-конференции, что уровень открытости и прозрачности данных, предоставляемых китайским правительством данных по безработице среди молодежи и другим показателям снизился, в то время как частные фирмы не могут публиковать информацию о китайской экономике.

"Это, на наш взгляд, не совсем ответственные шаги, – сказал Салливан. – Для глобального доверия, предсказуемости и способности остального мира принимать разумные экономические решения важно, чтобы Китай поддерживал уровень прозрачности при публикации своих данных".



В связи с предстоящим визитом министра торговли США Джина Раймондо в Пекин, "Голос Америки" отмечает, что это будет уже третий визит высокопоставленного представителя администрации Байдена в Китай за последние месяцы.

Саливан рассказал журналистам, что в ходе своего визита в Пекин Раймондо будет разъяснять, что США не стремятся к противостоянию с Китаем. По словам советника Байдена, преоритетом в повестке дня визита станет защита национальной безопасности США и обеспечении устойчивых цепочек поставок.

Салливан также обратил внимание на принудительную, по его мнению, практику кредитования Китая в рамках инфраструктурной инициативы "Пояс и путь". В связи с этим, на предстоящем саммите в Индии лидеров 20 стран (G-20), президент США Байден будет настаивать на увеличении кредитного потенциала Всемирного банка и Международного валютного фонда, чтобы обеспечить надежную альтернативу китайской практике.