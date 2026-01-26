25 января тысячи людей пришли в зоопарк Токио, чтобы попрощаться с пандами Сяо и Лей, которые 27 января отправятся в Китай. Впервые за полвека в Японии не останется ни одной гигантской панды.

По данным правительства Токио, за право увидеть панд в воскресенье боролись около 108 тысяч человек при всего 4400 зарезервированных слотах. Многие посетители зоопарка Уэно не могли сдержать слёз, сообщает Би-би-си.

Первая пара гигантских панд прибыла в Японию из Китая в 1972 году в знак нормализации дипломатических отношений.

Лей-Лей и её брат Сяо-Сяо родились у панды Шин-Шин и её партнёра Ри-Ри в июне 2021 года. Родителей вернули в Китай в 2024 году. Ещё четыре панды, находившиеся в парке Adventure World в Сирахаме, были отправлены в КНР в июне 2025 года.

Все гигантские панды в мире – собственность Китая. В зоопарках они находятся в аренде. Пекин использует панд как инструмент публичной дипломатии (панда-дипломатия), передавая их другим странам в знак дружбы и отзывая в случае ухудшения отношений.

Отношения между Пекином и Токио резко обострились в ноябре 2025 года после заявлений японского премьер-министра Санаэ Такаити о том, что кризис вокруг Тайваня позволит Японии реализовать право на самооборону.

Пекин счёл высказывания вмешательством во внутренние дела и после этого рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Японию, провёл крупные военные учения у Тайваня и запретил экспорт товаров двойного назначения.