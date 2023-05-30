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Китай впервые в своей истории отправил на орбиту гражданского

Китай 30 мая отправил на орбиту пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами на борту. Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2Ф" состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны в 9.31 по пекинскому времени (4.31 по Москве). Об этом сообщило государственное агентство "Синьхуа".

Корабль отправлен к выведенной на орбиту в 2021 году орбитальной станции "Тяньгун". "Шэньчжоу-16" совершит автоматизированное сближение и стыковку со станцией, после чего произведёт ротацию экипажа.

Впервые в истории китайской космонавтики на орбиту отправлен гражданский участник миссии, отмечает американское National Public Radio. Им стал профессор Пекинского университета авиации и космонавтики Гуй Хайчао. До него все китайцы в космосе были военными.

  • После пуска корабль "Шэньчжоу-16" зафиксирован рекорд по количеству людей на околоземной орбите. Сейчас в космосе находятся 17 человек: шесть граждан Китая, пять американцев, три россиянина, два саудовца и один космонавт из ОАЭ.

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