Китай впервые в своей истории отправил на орбиту гражданского

Китай 30 мая отправил на орбиту пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами на борту. Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2Ф" состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны в 9.31 по пекинскому времени (4.31 по Москве). Об этом сообщило государственное агентство "Синьхуа".

Корабль отправлен к выведенной на орбиту в 2021 году орбитальной станции "Тяньгун". "Шэньчжоу-16" совершит автоматизированное сближение и стыковку со станцией, после чего произведёт ротацию экипажа.

Впервые в истории китайской космонавтики на орбиту отправлен гражданский участник миссии, отмечает американское National Public Radio. Им стал профессор Пекинского университета авиации и космонавтики Гуй Хайчао. До него все китайцы в космосе были военными.