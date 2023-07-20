Китай закупил рекордные объемы российской нефти в июне

В первом полугодии 2023 года Китай импортировал из России 2,13 миллиона баррелей нефти в сутки. Москва стала крупнейшим поставщиком сырья для Пекина, опередив Саудовскую Аравию, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные китайской таможни.

В июне импорт из России оказался максимальным в истории — 2,57 миллиона баррелей против 2,3 в мае, когда был установлен прошлый месячный рекорд. Как следует из расчетов FT, объем импорта российской нефти увеличился после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Эксперты издания в числе причин, повлиявших на рост импорта, называют относительную дешевизну сырья из России и потенциальный рост китайского экспорта нефтепродуктов, когда страна находится в условиях кризиса.

"Это краткосрочный отказ от саудовского сырья. Китайцы очень стремятся сохранить баланс между своими поставщиками", — считает глава энергетических исследований Китая при Оксфорде Михал Мейдан.