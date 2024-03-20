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Китай запустил спутник-ретранслятор для связи с Луной

Китай запустил спутник-ретранслятор для обеспечения связи между Землёй и Луной. Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-8" состоялся ночью 20 марта с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге страны.

Как сообщает агентство "Синьхуа", спутник "Цюэцяо-2" ("Сорочий мост-2") вышел на заданную переходную орбиту в штатом режиме. Ожидается, что он выйдет на орбиту вокруг Луны. Обратная сторона Луны всегда находится вне зоны видимости и прямой связи с Землёй, поэтому связь с ней требует ретрансляции сигналов.

Спутник будет передавать на Землю информацию, полученную от аппаратов по исследованию Луны "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8".

Первая миссия должна доставить на Землю образцы грунта с Южного полюса Луны, вторая отправит к Луне 23 научных аппарата для исследования спутника, третья, как ожидается, будет исследовать техническую возможность строительства на Луне постоянной обитаемой базы.

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