Власти Нанкина, китайского города на востоке страны, назвали прилетевший из Москвы пассажирский самолёт авиакомпании Air China источником самой масштабной с начала пандемии вспышки COVID-19. Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости".

Во время вспышки в городе выявлены не меньше 200 заразившихся. Вирус уже распространился на 26 населенных пунктов в 15 провинциях страны, передаёт гонконгская газета South China Morning Post. По оценке государственных СМИ КНР, вспышка уже сильнее, чем первоначальная в Ухане, откуда коронавирус распространился по всему миру.

Как минимум в 52 случаях геном вируса оказался таким же, как у обнаруженного на борту вернувшегося из России борта. Первые заражения были зафиксированы у работников местного аэропорта, предполагается, что болезнь начала распространяться с уборщиков московского рейса.

Население Нанкина – 8,5 миллиона человек, почти всё население будет протестировано на коронавирус. Власти Китая ещё в прошлом году заявили, что сумели взять ситуацию с коронавирусом под контроль. Для этого в городах и провинциях, где выявляется вирус, вводятся жесточайшие карантинные меры.

Однако китайская статистика контролируется правящей в стране компартией и её достоверность оценить практически невозможно. В частности, США обвиняет Пекин в том, что компартия долго задерживала информацию о начале пандемии, что помогло ей распространиться по миру.