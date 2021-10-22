Китайские власти пытаются погасить вспышки инфекции COVID-19

Власти Китая пытаются погасить очаги инфекции в нескольких провинциях страны. Сообщившее об этом агентство AFP не уточняет насколько значительны эти очаги. В Китае продолжает действовать стратегия строго закрытых границ, продолжительных сроков карантина и "точечных" локдаунов.

В регионах, охваченных новыми вспышками коронавируса, отменены сотни авиарейсов, закрыты сценические площадки и школы, действуют строгие распоряжения властей о запрете покидать жилища.

Очередная вспышка была выявлена при проверке пожилой супружеской четы из числа группы туристов, совершавших путешенствие в рамках национальных маршрутов. Речь идёт, в частности о Шанхае, Сиане, Ганьсу и Внутренней Монголии.

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