Кличко: в январе из Киева уехали 600 тысяч человек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в январе столицу Украины, где проживают более трех миллионов человек, покинули 600 тысяч человек. Об этом он сказал британской газете The Times.

В пресс-службе Кличко "Украинской правде" пояснили, что к такому выводу власти Киева пришли на основании биллинговых данных – сейчас на 600 тысяч меньше телефонов "ночуют" в городе.

"Отсюда цифра, которую озвучил мэр. Так, например, считали, сколько оставалось людей в городе в начале войны (800 тысяч было). Кто-то воспользовался советами и кому было куда, уехали – за город, к друзьям. Плюс каникулы сейчас продлили. Также студенты на онлайн-обучении, и часть их разъехалась, кто не киевляне", – цитирует издание сообщение мэрии.

Кличко в комментарии The Times заявил, что президент России Владимир Путин ведет Киев к "гуманитарной катастрофе". 20 января в столице Украины сейчас, по данным мэра, без тепла оставались 4000 многоэтажных домов.

"Ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключается уже во второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января. Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электричество", – заявил мэр Киева.

Кличко посоветовал жителям "покидать город, если это возможно", пока аварийные службы пытаются восстановить электроснабжение в Киеве.

По данным Минэнерго Украины, из-за российских атак в ночь на 21 января обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. В Киеве и Киевской области, как сообщается, ситуация остается сложной из-за дополнительной нагрузки, вызванной морозами.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов ранее на брифинге сообщил, что 20 января без света остались 1,1 миллиона абонентов, то есть около 90% населения Харькова и Харьковской области. К утру 21 января света не было у 460 тысяч абонентов. Он заявил, что власти готовятся "к худшему сценарию".