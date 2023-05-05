Клинтон: Путин ещё в 2011 говорил, что не признаёт целостность Украины

Бывший президент США Билл Клинтон утверждает, что ещё в 2011 году после беседы с Владимиром Путиным понял, что нападение России на Украину - это лишь "вопрос времени". Утверждения Клинтона приводит Financial Times. Бывший президент выступил с ними в Нью-Йорке в публичной беседе с главой инвестиционного фонда Carlyle Group. Речь шла в том числе о помощи Украине.

По словам Клинтона, он беседовал с Путиным об Украине 12 лет во время Всемирного экономического форума в Давосе. Нынешний российский президент тогда занимал должность премьер-министра. "Путин в 2011 году, за три года до аннексии Крыма, сказал мне, что он не согласен с договорённостью, которую я достиг с его предшественником Борисом Ельциным", - заявил Клинтон. Речь идёт о подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, в котором США, Россия и другие страны гарантируют территориальную целостность Украины в обмен на вывоз ядерного оружия с её территории. "Он сказал - Я не согласен с этим, не поддерживаю это и не связан этим. - И в этот день я понял, что (вторжение в Украину) - только вопрос времени" - заявил бывший президент США.

Ранее Билл Клинтон не говорил о том, что Путин на встрече с ним выступал с такими заявлениями. Он не привёл контекста, в котором Путин высказывался о Будапештском меморандуме на встрече с ним.

Клинтон возглавлял США с 1993 по 2001 годы, Путин пришёл в России к власти в 1999 году. С 2008 по 2012 год он занимал пост премьер-министра.

Жена Клинтона, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, которая также участвовала в мероприятии, заявила, что Украина должна одержать победу над Россией или, во всяком случае, вернуть под свой контроль территории, захваченные Россией после 24 февраля 2022 года.

В Кремле пока не комментировали утверждения Билла Клинтона.

Российские власти нарушили Будапештский меморандум, аннексировав Крым в 2014 году. В 2022 году Москва объявила об аннексии ещё четырёх областей Украины. В них продолжаются боевые действия.