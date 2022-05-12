КНДР впервые признала вспышку COVID-19 на своей территории

Северная Корея заявила о "национальном чрезвычайном инциденте", подтвердив первую за более чем два года пандемии вспышку Covid-19 на территории страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В нашем карантинном фронте, который сохранялся с февраля 2020 года, возникла брешь: произошёл крупнейший национальный чрезвычайный инцидент", — сообщили на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, содержание которого ЦТАК передаёт полностью.

Агентство уточняет, что в столице Северной Кореи — Пхеньяне — был обнаружен высокозаразный штамм вируса "Омикрон". О количестве заразившихся и об источниках инфекции не сказано.

Политбюро признало необходимым перевести национальную систему карантина, которая действует с начала пандемии, на систему "максимального чрезвычайного карантина". Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал всем городам и округам страны "заблокировать" свои регионы, чтобы предотвратить распространение коронавируса, и мобилизовать накопленные запасы медикаментов.

До мая 2022 года в КНДР официально не было ни одного случая заражения коронавирусом. Эксперты опасаются , что вспышка может иметь катастрофические последствия для 25-миллионной страны, поскольку есть подозрения, что в КНДР никто не вакцинирован. Северная Корея отказалась как от поставок вакцины в рамках глобальной программы по обмену вакцинами, так и от китайской вакцины Sinovac Biotech.

После того, как в Северной Корее официально признали случаи заражения коронавирусом, единственной материковой страной, где власти о таких случаях не сообщается, остаётся Туркменистан.