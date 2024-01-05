КНДР выпустила 200 снарядов с сторону островов Южной Кореи

Утром в пятницу КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов недалеко от южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным издания, Сеул приказал гражданским лицам на острове Ёнпхёндо эвакуироваться в убежища "на фоне явных признаков военной провокации со стороны Северной Кореи". Как пишет "Рёнхап", снаряды упали в буферную зону, никто не пострадал.

Южнокорейские военные назвали действия КНДР "провокационными" и предупредили о соответствующих мерах. Во второй половине дня южнокорейские военные провели собственные морские учения по стрельбе.

Это не первый военный инцидент в районе южнокорейских островов. В прошлый раз обстрел со стороны береговой артиллерии КНДР, который был назван учебным, был зафиксирован в декабре 2022 года. 23 ноября 2010 года в районе острова Ёнпхёндо произошла артиллерийская перестрелка между Севером и Югом, которая привела к человеческим жертвам.

Буферная зона, где запрещены артиллерийские стрельбы и военно-морские учения, была создана в соответствии с межкорейским военным соглашением, подписанным 19 сентября 2018 года, с целью снижения напряженности на границе. В 2023 году Пхеньян отказался от его соблюдения полностью, после того как Сеул перестал соблюдать его частично в ответ на запуск разведывательного спутника.