КНДР запустила межконтинентальную ракету в сторону Японии

Северная Корея утром 3 ноября запустила несколько баллистических ракет. В связи с этими пусками правительство Японии попросило жителей центральной части страны по возможности находиться в укрытиях, передает Reuters.

По предварительным данным, КНДР выпустила три ракеты. Одна из них - предположительно большой дальности, сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап". Она пролетела около 760 километров и упала в Японское море. Источник агентства в сфере обороны сообщил, что ракета, скорее всего, вышла из строя после того, как отделилась её вторая ступень.

Это был седьмой пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в 2022 году.

В начале октября ракета, запущенная КНДР, впервые за пять лет пролетела над территорией Японии. Вчера Северная Корея запустила в сторону Японского и Жёлтого морей по меньшей мере 23 ракеты и около 100 артиллерийских снарядов.

Одна из них впервые с 1953 года пересекла фактическую морскую границу и упала у побережья недалеко от территориальных вод Южной Кореи. Южнокорейский президент Юн Сок Ёль назвал это "территориальным вторжением". Администрация США заявила о "безрассудных" действиях Северной Кореи .