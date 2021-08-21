Книга судебных речей Навального - одна из самых продаваемых в Германии

Вышедшая в начале августа в Германии книга судебных речей Алексея Навального "Не молчите!" попала на 19-е место в двадцатке самых продаваемых книг нон-фикшн в твердой обложке по версии издания Der Spiegel. Книга также вышла на пятое место среди самых продаваемых немецких политических изданий на сайте Amazon.



Как сообщает "Немецкая волна", тонкая книжка объёмом менее 100 страниц, включает в себя четыре речи, произнесенные Навальным после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года.

Первая речь прозвучала января на судебном заседании о продлении срока задержания в УВД города Химки. Она опубликована под заголовком "Не бойтесь - выходите на улицы".

2 февраля была произнесена речь на ппроцессе по нарушению условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Она озаглавлена "Владимир Отравитель Трусов. Именно так он войдет в историю".

Третья речь - "Россия будет счастливой!" - произнесена на апелляционном заседании по тому же делу "Ив Роше" в Мосгорсуде 20 февраля.

В тот же день в Бабушкинском суде, где рассматривалось дело о "клевете на ветерана", Навальный выступил с речью, которую составители книги озаглавили: "Вы используете прошлое, потому что вам не хочется говорить про настоящее".

Оригиналы выступлений на русском языке тоже приведены в билингвальном сборнике. Переводчица Александра Берлина считает, что "самым сложным было передать по-немецки их устный компонент" выступлений Навального, так как он не читал по бумажке заранее сочиненные пассажи. По словам переводчицы, в его словах ощущается энергетика уличного митинга.

Завершается книжка сжатой информацией о вынесенных приговорах и небольшим справочным аппаратом.