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Книгу Навального признали экстремистской за "ненависть к власти"

Книгу Алексея Навального "Патриот" признали экстремистским материалом на основании таможенной экспертизы. Эксперт обнаружил в книге признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к действующей власти. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на постановление суда.

Согласно экспертизе, книга "содержит совокупность лингвистических и психологических признаков экстремистских значений, а именно возбуждения ненависти и вражды по отношению к группе "действующая власть Российской Федерации", выделенной по признаку социальной принадлежности".

Кроме того, утверждается, что она "содержит признаки информации, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств – членов Евразийского экономического союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан".

Ранее "Медиазона" выяснила, что иск о признании книги экстремистской подала Кингиссепская таможня. Сотрудники таможни обнаружили ее у мужчины по имени Алексей Михайлов, который переходил через погранпункт Ивангород из Эстонии в Россию.

Ленинградский областной суд вынес решение еще 9 июня, однако текст постановления был опубликован недавно.

  • Мемуары Алексея Навального "Патриот" вышли 22 октября 2024 года, спустя девять месяцев после гибели оппозиционного политика в российской колонии. Книга переведена на 20 языков и получила премию British Book Awards 2025 года как книга года.
  • В реестр внесли русскоязычное издание, выпущенное литовским издательством One Book Publishing в 2024 году.
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